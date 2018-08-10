بمناسيد العيد.. "المالية" تفاجئ العاملين بالدولة

10 أغسطس 2018 - 04:07 م

قررت وزارة المالية، تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكشفت الوزارة، اليوم الجمعة، عن تقديم موعد صرف مرتبات أغسطس إلى الخميس المقبل 16 أغسطس بدلا من 25 أغسطس، بالإضافة إلى تقديم صرف مرتبات شهر سبتمبر إلى 20 سبتمبر بدلا من يوم 25 من الشهر.

وقالت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 61 لسنة 2018، الذي أصدرته اليوم أن تبكير موعد صرف المرتبات جاء، تيسيرا على العاملين بالدولة وبمناسبة الأعياد والإجازات الرسمية للدولة.

وشمل الكتاب صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة و “صرف النفقة” عن شهري أغسطس وسبتمبر، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.