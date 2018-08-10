مصرع وإصابة 18 في حادث إطلاق نار بكندا

10 أغسطس 2018 - 04:08 م

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة على الأقل في حادث إطلاق نار بمدينة تقع شرق البلاد، كما نصحت المواطنين وسائقي المواصلات بضرورة الابتعاد عن مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة الكندية فى سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، أن حادث إطلاق النار ما زال مستمرًا في مدينة فريدريكتون، وسقوط عدد من الضحايا.

وقالت شرطة مدينة فريدريكتون :«على السكان تجنب المنطقة والبقاء في منازلهم، مع غلق الأبواب والنوافذ من أجل سلامتهم».

وكانت الشرطة الكندية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن مقتل شخصين في حادث إطلاق النار في مدينة تورونتو بشرق البلاد، حيث قالت الشرطة في بيان لها، إن امرأة والمسلح قتلوا في عملية إطلاق النار، وأصيب 14 آخرين بينهم فتاة في حالة حرجة.

وأطلق رجل النار على المواطنين في الحى اليوناني بمدينة تورونتو، ثم انتحر، قبل أن تصل قوات الشرطة لمحيط الحادث.