» زلزال ينهي حياة 321 شخصًا

10 أغسطس 2018 - 04:13 م

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك السياحية الشهيرة مطلع هذا الأسبوع ارتفعت إلى 321 شخصًا.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو، إن هناك تقريرًا يفيد باكتشاف المزيد من الجثث، مضيفًا أن «هذا يعني أن حصيلة القتلى ستتجاوز 321 ولكن لا بد من التحقق».

وجرى تسجيل 451 هزة ارتدادية على الأقل منذ ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر جزيرة لومبوك قبل 5 أيام.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بتكرار البراكين والزلازل.

وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن الزلزال الذي ضرب جزيرة «لومبوك»، شرد أكثر من 70 ألف شخص، وسط حالة من نقص في الطعام ومياه الشرب والأدوية.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 105 إندونيسيين، وأثار الذعر بين السكان والسياح خاصة عقب أسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلًا على الأقل في هذه الجزيرة البركانية التي يرتادها السياح بسبب شواطئها.

وتسبب الزلزال في إصابة 236 شخصًا بجروح خطيرة، إضافة إلى تضرر عشرات آلاف المنازل، كما تواصل فرق الإغاثة إزالة حطام المباني، التي انهارت بواسطة الجرافات.

وكانت السلطات الإندونيسية قد حذرت في وقت سابق من اليوم، من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" عقب الهزة الأرضية. ولقى 19 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، في إندونيسيا، جراء الزلزال الذي ضرب، جزيرة لومبوك، وفق ما أفاد مسؤول محلى.

ونقلت فرانس برس، عن المتحدث باسم جهاز البحث والإنقاذ أجوس سنجايا، أن آخر المعلومات تفيد وجود 19 جثة في مستشفى تانجونج في شمال لومبوك.

يشار إلى أن هذا الزلزال، يعد الثاني الذي يضرب نفس الجزيرة خلال أسبوع، حيث ضرب زلزال الجزيرة في 29 يوليو الماضي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مصرع 16 شخصًا.