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قطار وتوك توك يتسببان في مصرع طفل وبتر ساق شقيقه

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قطار

الشرقية

توك توك

لقي طفل، مصرعه، اليوم الجمعة, فيما بُترت ساق شقيقه اليمنى، إثر سقوطهما أسفل عجلات القطار في أثناء عبورهما قضبان السكة الحديد بـ«توكتوك» أمام عزبة «شديد» في ههيا بالشرقية.

بداية الواقعة كانت عندما ورود إخطار من مستشفى «ههيا» المركزي، يفيد بوصول الطفل «ر. أ»، 5 سنوات، مقيم بقرية «كفور نجم» بالإبراهيمية، جثة هامدة، وشقيقه «ر»، 13 سنة، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، ساقه اليمنى مبتورة، وتم تحويل الأخير إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي.

وتبين أنه في أثناء قيادة الثاني «توكتوك» برفقة شقيقه، وحال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام عزبة «شديد» اصطدم بهما القطار القادم من المنصورة إلى الزقازيق، ما أسفر عن وفاة أحدهما وبتر ساق الآخر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.


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