الانقسامات تضرب اتحاد الكرة بعد اعتزال «الحضري»

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المنتخب

المصريون

عصام الحضرى

خليفة

فجر اعتزال عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب الوطني اللعب الدولي، أزمة كبيرة داخل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، فيما يتعلق بمن هو الأحق بتسلم شارة قيادة الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.

ولجأ فريق داخل مجلس الجبلاية إلى أن الأحق بشارة القيادة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حيث وافق بعض أعضاء المجلس علي منحه لقب قائد المنتخب الوطني بعد الانجازات التي حققها.

وحقق «صلاح» الكثير من الألقاب والأرقام القياسية خلال الفترة الماضية، أبرزها قيادة الفراعنة في الوصول إلى كأس العالم بعد 28 عامًا، بخلاف حصوله على أحسن لاعب أفريقي وهداف الدوري الإنجليزي.

بينما طالب الجانب الأخر، بضرورة التمسك بالقانون الرياضي والالتزام بتولي الأكبر سنا، كما هو متعارف عليه، وهو ما ينطبق على أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإنهاء ملف خليفة عصام الحضري في أسرع وقت، قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون 2019.

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