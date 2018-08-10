» الأهلي يطلب نقل السوبر المصري السعودي للقاهرة

10 أغسطس 2018 - 04:54 م

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، نقل مباراته أمام الهلال السعودي، في كأس السوبر المصري السعودي إلى القاهرة بدلا من جدة.

وكان الاتحاد المصري توصل لاتفاق مع نظيره السعودي لإقامة السوبر المصري السعودي، لتجمع المباراة الأولى بين بطلي الدوري الهلال والأهلي وتقام في جدة، والثانية تجمع بين الزمالك واتحاد جدة بطلي الكأس.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: "الأهلي طلب إقامة المباراة بالقاهرة بدلا من جدة بسبب ضيق الوقت، ورغبته في عدم السفر كثيرا نظرا للإرهاق"

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "تمت مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال لمعرفة موقفه بشأن إقامة المباراة بالقاهرة من عدمه".

ومن المقرر أن تقام مبارة الأهلي "بطل الدوري المصري" والهلال "بطل الدوري السعودي" في الثامن من نوفمبر المقبل.