» صورة.. مصري يتفوق على إسرائيلي في لعبة «الجودو»

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الجودو

عبد الموجود

نجح محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو، في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليًا بالمجر، بعد فوزه على لاعب إسرائيل بنتيجة 10-0.

وتضم البعثة المصرية 10 لاعبين، هم محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن 66 كيلوجراما، ومحمد محيي الدين 73 كيلو جراما، ومحمد عبدالعال، وعبد الرحمن محمد 81 كيلوجراما، وعلى حازم، وحاتم عبد الآخر 90 كيلوجراما، ورمضان درويش 100 كيلوجرام، وأحمد وحيد فوق 100 كيلوجرام، ولمياء حسن 57 كيلوجراما.

يذكر أن البطولة مقامة بالعاصمة المجرية «بودابست» في الفترة من 10 حتى 12 أغسطس الجاري.


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