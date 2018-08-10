  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:32 م
بحث متقدم
زواج وأفراح

«زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. الدنيا أحلى

حنان ترك وحلا شيحة

«حنان ترك» تتصرف بشكل غير متوقع

ميرال اكشينار زعيمة المعارضة التركية والمرشحة الرئاسية السابقة

زعيمة المعارضة التركية: من أجل دولتنا نقف مع الحكومة

محمد رمضان

محمد رمضان عن انتقاده: القرآن اختلفوا عليه

الحضري

الانقسامات تضرب اتحاد الكرة بعد اعتزال «الحضري»

إخلاء 60 مؤسسة في كندا بعد تهديد إرهابي

مصرع وإصابة 18 في حادث إطلاق نار بكندا

وزير المالية

بمناسيد العيد.. "المالية" تفاجئ العاملين بالدولة

حريق قطار بمحطة مصر

السيطرة على حريق في «جرار» قطار بالمنيا

ديمتري مدفيديف

روسيا: أمريكا تعلن الحرب وسنرد بالوسائل المتاحة

زفاف العرسان بالتكاتك فى المنيا

لا للسيارات.. زفاف مئات العرسان بالتكاتك فى المنيا

طاهرة رحمن.. أول محجبة بالتليفزيون الأمريكي

الصفحة الأخيرة

طاهرة رحمن
طاهرة رحمن

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

#

"الإخوان" في حالة هدوء لهذا السبب الخطير

#

عشرات الآلاف في لندن يحتجون على زيارة ترامب

#

تعيين صاحبة تعذيب "الموقع الأسود" مديرًا للمخابرات الأمريكية

أمريكا

تليفزيون

طاهرة رحمن

وكسرت طاهرة رحمن القيود والحواجز على المحجبات في التليفزيون الأمريكي، عبر القناة المحلية 4 نيوز، في قلب مدينة روك أيلاند في ولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة.

وبدأ مشوار طاهرة مع التلفزيون منذ سنوات، فبعد عدة تدريبات أدركت أن مهنة المتاعب وبث الأخبار تستهويها.

وقالت طاهرة إنها لم تشاهد عبر شاشات القنوات الأمريكية شخصاً يشبهها، لهذا فإن احتمال التحاقها بقناة تلفزيونية كان شبه مستحيل.

الحل الوحيد الذي بقي أمام طاهرة رحمن هو العمل كمنتجة صحفية وراء الكواليس، في محطة التلفزيون نيوز 4 المحلية في كواد سيتيز.

وواصلت طاهرة العمل على مهاراتها في إعداد التقارير خلال وقت فراغها حتى تحول الحلم إلى حقيقة، ووافقت "دبليو إتش بي إف" على ظهورها بحجابها وراء الشاشة.

وتحدثت طاهرة في مقابلة تلفزيونية أجرتها معها القناة، عن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها، بداية برفض العديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء لأنها "ترتدي الحجاب".

وأضافت أنها لم تقطع الأمل، وكانت متأكدة من أنها ستصادف الفرصة في طريقها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مواجهة بين مسلمين والحكومة لمنع هدم مسجد في الصين
» والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية
» قناة عبرية تجري مقابلة تليفزيونية مع «أرنب» سخرية من الحكومة
» أزمة قلبية تنهي حياة زوج فاتن حمامة
» صورة.. مصري يتفوق على إسرائيلي في لعبة «الجودو»
» القبض على موظف أثناء تقاضيه 140 ألف جنيه رشوة
» الأهلي يطلب نقل السوبر المصري السعودي للقاهرة
» زلزال ينهي حياة 321 شخصًا
» رسميًا.. مدرب آرسنال يحسم مصير «النني»
» قطار وتوك توك يتسببان في مصرع طفل وبتر ساق شقيقه
» السجن 10 سنوات لرئيس كنترول مدرسة زور نتيجة طالب إعدادي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار