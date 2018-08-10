» "الزراعة" تطرح 2775 رأسًا من أغنام وعجول الأضاحي

10 أغسطس 2018 - 05:51 م

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 2775 رأسًا من العجول البلدية البقري والجاموسي، وأغنام الأضاحي، من بينها 1919 رأسًا من عجول الجاموس والأبقار و 856 رأسًا من الأغنام، للبيع للمواطنين من خلال مزارعها ومحطاتها البحثية وجمعيات الإصلاح الزراعي بسعر موحد 57 جنيهًا للكيلو القائم، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وكشفت الوزارة، في بيان لها عن خريطة تفصيلية موضحًا بها مناطق البيع في 13 محافظة، والأعداد المتوافرة بها، والتي سيتم طرحها بداية من اليوم وحتى نفاد الأعداد المطروحة.

وأوضح البيان، أنه تم طرح 416 رأس عجول الجاموس بمحافظة الشرقية بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بكفر الحمام، وجمعيات الإصلاح الزراعي لتسويق العجول بالزقازيق، وبلبيس، وههيا، وكفر صقر، كما طرحت 756 رأس من عجول الجاموس والأبقار والأغنام بمحافظة القليوبية من خلال محطة بساتين القناطر، ومزرعة جزيرة الشعير، ووحدتي تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بجزيرة الشعير وقها.

وفي محافظة الإسماعيلية تم طرح 79 رأس من عجول الجاموس والأغنام، في محطة البحوث، ومشروع تطوير النظم الزراعية بمحطة بحوث شرق القناه، فضلاً عن 117 رأس من الأبقار والأغنام بمحافظة البحيرة من خلال وحدات تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بأدفينا وصفط خالد، والبوصيلي، فضلاً عن مزرعة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بالأراضي الجيرية.

كما أعلنت الوزارة عن طرح 662 رأس من عجول الجاموس بمحافظة المنوفية من خلال جمعيات الإصلاح الزراعي لتسويق العجول بشبين الكوم، وأشمون، فضلاً عن الجمعية المركزية، كذلك بمنفذ مشروعات الجمعية العامة بشبين الكوم.

وطرحت الوزارة 161 رأس من العجول الجاموسي والبقري والأغنام بمحافظة كفر الشيخ من خلال محطة سخا، ودوار القرضا، ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بكفر الشيخ، كما أعلنت عن طرح 528 رأس من عجول الجاموس والأغنام بمحافظة الفيوم من خلال وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بطامية، وجمعيات الإصلاح الزراعي لتسويق العجول المركزية، وطامية، وابشواي، والفيوم.

كما طرحت 11 رأس من العجول البقري والجاموسي والأغنام بمحطة بحوث سدس ببني سويف، و 12 رأس من الأغنام بمحطة بحوث ملوي بمحافظة المنيا، و 10 رؤوس من الأغنام بمحطة البحوث بمحافظة أسيوط، و 9 رؤوس من الجاموس بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بشندويل بمحافظة سوهاج، فضلاً عن 10 رؤوس من الأغنام بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بالمطاعنة بمحافظة الأقصر، و 4 رؤوس من الأغنام بمحطة البحوث بالوادي الجديد.

ومن جهته قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع حلول عيد الأضحى المبارك، بحيث يتم البيع مباشرة للمواطنين دون تدخل التجار، والحد من أي فرص للتلاعب بالأسعار .