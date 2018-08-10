لوحة سيارة مصرية تصل لـ15 مليون جنيه

10 أغسطس 2018 - 05:58 م

عرضت وزارة الداخلية، لوحة سيارة في مزاد وحملت الوحة "ر ق م 1" التي شهدت منافسة شرسة بين 6 أشخاص لشرائها، حيث وصلت قيمتها في نهاية المزاد إلى 15 مليون جنيه، إلا أن مفاجأة حدثت تسببت في إعادة المزاد مرة أخرى.

البداية كانت بإعلان وزارة الداخلية، عبر قطاع الشرطة المتخصصة، المشرف على موقع "لوحتك دوت كوم"، عن طرح لوحة مميزة تحمل أرقام وحروف "ر ق م 1" للبيع عن طريق المزايدة الإلكترونية.

وبعد منافسة شرسة على اللوحة وصل سعرها إلى 15 مليون جنيه مصري، وتم إغلاق المزاد، وعند تسديد ثمن اللوحة كانت المفاجأة، إذ أكد الشاري أنه لم يقصد 15 مليون جنيه، ولكنه قصد مليونى ونصف المليون جنيه، ما تسبب في إلغاء عملية الشراء وإعادة طرح اللوحة للبيع مرة أخرى، في حين خسر الشاري مبلغ 30 ألف جنيه تأمين المزاد.

كانت وزارة الداخلية، قد دشنت موقع "لوحتك دوت كوم" في الربع الثاني من 2017، ليكون منصة رسمية لبيع اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، واستطاعت من خلاله تسويق عدد كبير من اللوحات أغلاها سعرًا حتي الأن "أ هـ م 1" التي بيعت بمليون و970 ألف جنيه. كما طرحت الوزارة لوحات "د ل ع، ع س ل، هـ ر م" سابقًا.