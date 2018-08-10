أفراح البحر الأحمر.. "شبكة صينى" بـ1500جنيه.. وغرفة نوم من الطوب

10 أغسطس 2018 - 06:01 م

دفع غلاء الأسعار عددًا كبيرًا من المواطنين فى الأحياء الفقيرة والمتوسطة من أولياء الأمور والعرائس، إلى الاستغناء والتنازل عن أشياء كثيرة فى تجهيز عش الزوجية، منها الذهب عيار 21 باستبداله بذهب صينى والاستغناء عن فستان الحنة واستبداله بفستان أقل فى السعر بفستان سواريه والاستغناء عن غرفة الأطفال.

ولجأ بعض الشباب إلى تصنيع غرفة النوم والدولاب من الطوب الأسمنتى ودهانه بالألوان.

"المصريون"، رصدت فى مدن محافظة البحر الأحمر، مظاهر تقليل النفقات من المقبلين على الزواج سواء من أهل العروسة أو أهل العريس، حيث يكون بالاتفاق بين الطرفين.

يقول عبد السلام على، موظف، ومقيم بزرزارة فى مدينة الغردقة: "بسبب غلاء الأسعار وارتفاعها الجنونى كل يوم ولا يوجد ضبط ولا ربط من قبل المسئولين ومرتباتنا الضعيفة، لجأنا إلى الاستغناء عن الذهب عيار 21 واستبداله بذهب صينى.

وأضاف: "تقدم لخطبة ابنتى شاب محترم وأخلاقه عالية، واتفقنا على تقليل النفقات فى الزواج بالاستغناء عن الذهب واستبداله بذهب صينى".

وأوضحت هدى عثمان حاصلة على ليسانس تربية وآداب بالغردقة: "اتفق والدى ووالد خطيبى على استبدال الذهب بذهب صينى وذلك لتقليل نفقات الزواج وذلك لوجود أشياء أخرى أهم فى تجهيز عش الزوجية.

وتابعت: أنا عن نفسى الذهب لا يهمنى فى أى شيء لأننى لا أحب أن ألبسه وكثير من أصحابى البنات عند شرائهن الذهب يضعنه فى الدولاب ولا يلبسنه إلا فى المناسبات ولذلك قمت بالاستغناء عنه والاكتفاء بالذهب الصينى وهو يؤدى الغرض مثل الذهب الأصلى وفى الفرح لا يعرف المعازيم الذهب الصينى من الأصلي.

وقال أحمد الصغير يعمل فى مجال السياحة بالغردقة إلى أننى قمت باستدعاء "بناء" كى يقوم ببناء سرير ودولاب بغرفة النوم بدلاً من شراء غرفة نوم خشب بمبالغ كبيرة واتفقت مع والد العروسة على ذلك لتقليل نفقات الزواج والآن يتم بناء السرير بالحجرة فى المنزل وعقب بناء السرير يتم بناء الدولاب وهى أول مرة بالغردقة يقوم شاب بعمل شيء مثل ذلك.

وفى مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، تقول هناء صالح: "سادت فى المدينة أن معظم البنات يقمن بالاستغناء عن غرفة الأطفال وعقب الفرح يأتى الأهل والجيران لتهنئة العروسة والعريس، ويقومون بتنقيط العروسة والعريس والمبالغ المتحصلة يتم شراء غرفة الأطفال عقب الزواج بشهر تقريبًا.

وأشارت إلى أن فسان الحنة أصبح شيئًا غير مهم لدى العروسة لأنه توجد أشياء كثيرة وكثيرًا من البنات فى مدينة القصير يفضلن أن يستغنين عن شراء فستان الحنة بفستان سواريه.

وتابعت: أهل مدينة القصير قاموا بالاتفاق على الاستغناء عن النيش لأنه أيضًا يكلف الأسرة مبالغ كبيرة ولا توجد استفادة منه وتوضع الأشياء بدولاب النيش كعرض المانيكان فى الفتارين بالمحلات وهو أيضا يكلف الطرفين مبالغ كبيرة جدًا.

وأضافت، صبحة على، من مدينة القصير صاحبة كوافير حريمى أن كثيرًا من العرائس تكتفين بعمل ميك أب فى فرح ليلة الدخلة فقط، أما الحنة فتقوم العروسة بعمل الميك أب بالمنزل أو تستعين بسيدة تعمل فى نفس المجال فى المنازل.

ويقول الحاج فرج رئيس منطقة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب الصينى موديلاته وتصميماته أجمل من الذهب العادى قائلاً: "دلوقتى فيه تصميمات دماس ولازوردى من الذهب الصينى، والجديد دلوقتى الذهب التركى، وممكن خاتم فيه يوصل سعره لـ250 جنيهًا.

وأضاف أن كثيرًا من العرسان بيشتروا الدبلة والمحبس من الذهب العادى الغالى، ويكملون باقى الشبكة ذهب صيني، يجيبوا سلسلة بتعليقتها وغويشة ولو هيجيبوا الدبلة والمحبس كمان صينى مش هتتكلف الشبكة كلها 00 15 جنيه، ويبقوا فرحوا من غير ما يغرموا ومحدش بيلاحظ الفرق يوم الفرح".