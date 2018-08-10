  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:31 م
بحث متقدم
زواج وأفراح

«زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. الدنيا أحلى

حنان ترك وحلا شيحة

«حنان ترك» تتصرف بشكل غير متوقع

ميرال اكشينار زعيمة المعارضة التركية والمرشحة الرئاسية السابقة

زعيمة المعارضة التركية: من أجل دولتنا نقف مع الحكومة

محمد رمضان

محمد رمضان عن انتقاده: القرآن اختلفوا عليه

الحضري

الانقسامات تضرب اتحاد الكرة بعد اعتزال «الحضري»

إخلاء 60 مؤسسة في كندا بعد تهديد إرهابي

مصرع وإصابة 18 في حادث إطلاق نار بكندا

وزير المالية

بمناسيد العيد.. "المالية" تفاجئ العاملين بالدولة

حريق قطار بمحطة مصر

السيطرة على حريق في «جرار» قطار بالمنيا

ديمتري مدفيديف

روسيا: أمريكا تعلن الحرب وسنرد بالوسائل المتاحة

زفاف العرسان بالتكاتك فى المنيا

لا للسيارات.. زفاف مئات العرسان بالتكاتك فى المنيا

«زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. الدنيا أحلى

ملفات ساخنة

زواج وأفراح
زواج وأفراح

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

#

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

#

"شيرين" تحمل رضيعًا.. ونشطاء: هل أنجبت بعد 4 شهور جواز؟

#

88 مليار ثروة العائلة المالكة في بريطانيا

زواج

أفراح

توكتوك

زفاف 550 عروس بـ"التوك توك".. "بلاها أفراح" تغلق القاعات".. وتوديع الموبيليات بغرفة نوم ودولاب أسمنتى

اختلطت الأمور بين العودة إلى الزمن الجميل والبساطة والهروب من جحيم الأسعار، والذى طال كل شيء، وفى مقدمته تكاليف الزواج، التى تحولت إلى عقبة فى إتمام الزواج.

أهالى سوهاج أطلقوا عدة مبادرات للتغلب على عقبات وتكاليف الزواج، وذلك بإطلاق "بلاها أفراح" و"بلاها دهب"، كما قام آخرون بتأخير سن الزواج إلى 30 عامًا، وهى ظاهرة نادرة للفتيات خاصة فى الصعيد، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

فيما قام أهالى قرية أبو حسيبة شمال المنيا، بالاستغناء عن تأجير سيارات الزفاف واستبدالها بتوكتوك، وقد تم زفاف المئات من العرسان بهذه الطريقة.

بينما كان الذهب الصيني، هو الخلاص لأهالى البحر الأحمر من الارتفاع الجنونى للذهب، وأصبحت شبكة بـ1500 جنيه حلاً سريعًا للم الشمل بين العروسين.

أب يزوج ابنته بدون "قايمة".. وعروس: مهرى 20جنيهًا

أفراح البحر الأحمر.. "شبكة صينى" بـ1500جنيه.. وغرفة نوم من الطوب

"بلاها فرح" و"بلاها دهب".. مبادرات سوهاجية تجنبًا للتكاليف

لا للسيارات.. زفاف مئات العرسان بالتكاتك فى المنيا


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مواجهة بين مسلمين والحكومة لمنع هدم مسجد في الصين
» والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية
» قناة عبرية تجري مقابلة تليفزيونية مع «أرنب» سخرية من الحكومة
» أزمة قلبية تنهي حياة زوج فاتن حمامة
» صورة.. مصري يتفوق على إسرائيلي في لعبة «الجودو»
» القبض على موظف أثناء تقاضيه 140 ألف جنيه رشوة
» الأهلي يطلب نقل السوبر المصري السعودي للقاهرة
» زلزال ينهي حياة 321 شخصًا
» رسميًا.. مدرب آرسنال يحسم مصير «النني»
» قطار وتوك توك يتسببان في مصرع طفل وبتر ساق شقيقه
» السجن 10 سنوات لرئيس كنترول مدرسة زور نتيجة طالب إعدادي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار