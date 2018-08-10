» السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان

10 أغسطس 2018 - 06:34 م

أعلنت السعودية مساء اليوم الجمعة، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي من اليمن باتجاه منطقة جازان جنوبي المملكة.

يأتي هذا بعد يومين من مقتل مقيم يمني وإصابة 11 مدنيا آخرين بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على المنطقة نفسها، بعد اعتراضه وتدميره من قبل الدفاعات السعودية.

وتقود السعودية منذ عام 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في جارتها اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه ‎جازان"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن "‏ ‎القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز ‎بدر1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران ‎عسير" جنوبي المملكة.

‏وذكرت القناة أن الجماعة "قصفت أهدافاً عسكرية وحيوية سعودية في ‎جازان بعدد من الصواريخ الباليستية".