» «كلوب» يهاجم قائد الريال مجددًا بسبب «صلاح»

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راموس

عاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، للهجوم على الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام وست هام، ضمن منافسات الجولة الأولى من «البريميرليج».

وقال يورجن كلوب: «لم أتوقع ما حدث من راموس، في دوري أبطال أوروبا أعتقد أنه يفكر بشكل زائد عن الحد في تقييم بعض الأمور ما حدث قد يكون صدفة».

وأردف «كلوب»: «محمد صلاح غادر نهائي الأبطال بسبب كرة في وسط الملعب الكثيرون سيقولون إن مثل هذه الأمور تحدث».

واختتم المدير الفني لفريق ليفربول، «لكن إذا كانت هذه الرسالة التي نريد إرسالها لأطفالنا هي أننا نفعل أي شيء خارج الحدود من أجل الفوز فإنني سأكون سعيدًا بالموت ومغادرة هذا العالم منذ 40 عاما».


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