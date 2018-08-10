شهيدان و 170 مصابًا برصاص الاحتلال في غزة

10 أغسطس 2018 - 06:41 م

استشهد فلسطينيين، وأصيب 170 آخرين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وبالاختناق، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن الشابيْن "علي العالول"، والمسعف المتطوع "عبد الله القططي" استشهدا جراء إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن 170 فلسطينيين آخرين، أصيبوا، بينهم 40 بالرصاص الحي.

وأوضح أن من بين المصابين 5 مسعفين وصحفي واحد، دون أن يوضح طبيعة إصاباتهم.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 159 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 17 ألفًا بجراح مختلفة.