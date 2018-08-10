شهيدان و 307 مصابين برصاص الاحتلال في غزة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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استشهاد

مسعف

استشهد فلسطينيان، وأصيب 307 آخرون، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن الشابين "علي العالول"، والمسعف المتطوع "عبد الله القططي" استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي.

كما أوضح أن 307 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق والرصاص الحي.

وذكر القدرة، أن 85 شخصًا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 5 حالات خطيرة، فيما أصيب الباقي بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وأضاف إن من بين الجرحى، 26 طفلاً، و5 مسعفين، وصحفي واحد، دون أن يوضح طبيعة إصاباتهم.

في سياق متصل، أطلقت دبابة إسرائيلية مساء اليوم، قذيفة على منطقة وسط قطاع غزة، سقطت في فناء منزل شرقي مخيم البريج، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب شهود عيان تحدثوا لمراسل وكالة الأناضول.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدوينة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن دباباته قصفت موقعيْن لحركة حماس، ردًا على قيام أشخاص بإلقاء قنبلة يدوية على قوات الجيش شمال القطاع، دون أن تتسبب في وقوع إصابات.

ولم تصدر حركة حماس ردًا فوريًا على ما أعلنه الجيش.

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