بالصور.. «صلاح» يستعد لانطلاقة جديدة مع ليفربول

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الدوري الإنجليزي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

شارك النجم محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، فى تدريبات فريقه اليوم، الجمعة، ضمن استعدادات «الريدز» للمباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي.  

محمد صلاح، هداف النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 32 هدفاً، وأفضل لاعب فى البطولة الموسم الماضى وأحد المرشحين الـ 10 للحصول على جائزة "ذا بيست" التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويواجه ليفربول نظيره وست هام يونايتد بعد غد الأحد، بملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».





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