» «جروس»: الفوز هدفنا.. وأطالب جماهير الزمالك بهذا الأمر

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الزمالك

البطولة العربية

جروس

أبدى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بحضور 10 آلاف من جمهور الفريق الأبيض لمواجهة القادسية الكويتى، على ملعب برج العرب، المقرر لها غدًا، السبت، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وتابع «جروس» في تصريحات صحفية خلال تواجده بملعب برج العرب قبل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه يطالب جمهور الزمالك بتشجيع الفريق طوال الـ90 دقيقة قائلاً: «أعلم إن فريق القادسية يضم عناصر جديدة وسنعتمد على أنفسنا بداية من الخروج بشباك نظيفة من المباراة فالهدف الذي سيدخل مرمانا سيكون غالى».

وأوضح «جروس»، إنه سعيد بسعى جميع الجهات من أجل عودة الجمهور للملاعب المصرية، قائلا: «الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة فعندما سيحضر الجمهور سيزيد من حماس اللاعبين ولم نحدد تشكيل مباراة الغد.. أتوقع أن تكون البطولة العربية قوية، مازالنا في البدايات ولا بد من الانتصار والتفكير في مباراة الغد حتى نصل إلى الهدف الذي نريده».


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