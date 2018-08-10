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مدرب القادسية: الأفضلية للزمالك.. وكاسونجو أخطر اللاعبين

الرياضة

الروماني إيوان مارين
الروماني إيوان مارين

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القادسية

المصريون

الزمالك

إيوان مارين

أكد الروماني إيوان مارين، المدير الفني لنادي القادسية الكويتي، جاهزية لاعبي فريقه من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، غدًا، السبت، فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وقال «مارين»، إن الزمالك فريق كبير ومنافس قوى، وبالمقارنة بفريقه ستكون الأفضلية للفريق الأبيض في مواجهة الغد.

وتابع، إن ناديه يضم فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين ودوليين وجاهزين لمواجهة الزمالك، موضحًا إنه يرى إن الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل سيكون هو الفائز بالمباراة.

أوضح المدير الفني للقادسية الكويتي، إن الزمالك فريق قوى ولابد من عمل حساب للكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق، قائلا:«سنلعب مباراة مفتوحة وسنختار التشكيل الأمثل لها».


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