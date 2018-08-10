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إنقاذ 26 سائحًا بعد غرق مركبهم

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الغردقة

غرق مركب

الانقاذ البحرى

انقاذ 26 سائحا

نجحت جمعية الإنقاذ البحري اليوم الجمعة، من إنقاذ 26 سائحًا يحملون جنسيات مختلفة، بعد غرق مركبهم السياحي بالغردقة.

البداية عندما تلقي حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، بلاغًا من صاحب المركب السياحي كرستيال بتعرض مركبه للغرق أثناء إبحاره في رحلة إلى جزيرة الحفتون، وعلى متنه 26 سائحًا، مضيفًا أن المياه غمرت غرفة الماكينات، ومن ثم بدأت تملأ اللنش، فتم نقل السياح والطاقم المصري إلى مركب كان يسير بجانبه.

كانت غرفة عمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قد تلقت بلاغًا من جمعية الإنقاذ البحري، بتعرض لنش سياحي للغرق بالغردقة، وعلى الفور دفعت جمعية الإنقاذ البحرى، لنش تابع لها.


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