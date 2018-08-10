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مصرع 11 حاجًا في حادث مروري بالسودان

عرب وعالم

الحج والعمرة
الحج والعمرة

وكالات - خالد الشرقاوي

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مصرع

حادث مرور

لقي 11 حاجًا سودانيًا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث مروري بولاية نهر النيل، شمال شرقي البلاد.

وأفادت قناة الشروق السودانية (مقربة من الحكومة) "باصطدام باص سفري كان يقل حجاج الولاية بشاحنة لنقل البضائع نتيجة للتخطي الخاطيء".

وكان الحجاج في طريقهم إلى ميناء سواكن (شرق) ومنها إلى الأراضي المقدسة، وفق المصدر ذاته.

وبحسب القناة، "تمكنت السلطات من إسعاف المصابين (دون تحديد أعدادهم) بمستشفى مدينة عطبرة (شمال)".

وأعلن وزر الإرشاد السوداني، أبوبكر عثمان، الجمعة، وصول 17 ألف حاج سوداني إلى الأراضي المقدسة"، وفقًا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

وأوضح عثمان، أن 11 ألف حاج سوداني وصلوا إلى مدينة مكة المكرمة، إلى جانب وصول 6 آلاف إلى المدينة المنورة.

وأشار إلى "عدم وقوع وفيات للحجاج بالمشاعر المقدسة".

ويبلغ تعداد السودانيين المتوجهين لأداء شعيرة حج هذا العام 35 ألف حاج، وفقاً للحكومة.


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