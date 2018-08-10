طوارئ ورحلات مكوكية للعبارات بميناء سفاجا لسفر عمالة خدمة الحجاج

10 أغسطس 2018 - 07:34 م

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجا البحرى، وعمل رحلات مكوكية للعبارتين محبة والرياض بعد الدفع بالعبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا / ضبا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من عمالة خدمة الحجاج لتأخرهم بسبب عطل فنى بالعبارة أمانة وقيام لجنة من هيئة السلامة البحرية بإنهاء التفتيش عليهم و التأكد من صلاحيتهم للإبحار حفاظًا على سلامة الأرواح .

حيث شهد الميناء اليوم سفر 2100 راكب على متن العبارتين، وتم تجهيز قرية خدمة الركاب بسفاجا وتزويدها بالأغذية والمشروبات وعمالة النظافة لاستقبال الركاب حتى مواعيد السفر لمنع تواجدهم امام بوابات الميناء وألزام الشركات السياحية بتوصيلهم للقرية ونقلهم باتوبيسات خاصة للميناء عند وصول العبارات كما تم التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات تيسيرًا على الركاب و خدمة لحجاج بيت الله الحرام .