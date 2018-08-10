» «الجبلاية» تعلن أماكن بيع تذاكر مباراة الزمالك والقادسية

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أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، أماكن طرح الـ5 آلاف تذكرة المخصصة لمباراة الزمالك أمام القادسية الكويتي، المقرر إقامتها في السابعة من مساء الغد، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية: «التذاكر يتم ختمها اليوم بعد الحصول على موافقة الأمن بزيادة العدد لـ10 آلاف مشجع منها 5 آلاف دعوة لأعضاء الزمالك و5 آلاف تذكرة لجمهور الفريق، لذلك سيتم طرح الخمس آلاف تذكرة بداية من الحادية عشرة من مساء اليوم إلى الواحدة صباحًا بالنادي الأولمبي».

وتابع عامر حسين أن عمليات بيع تذاكر الزمالك أمام القادسية ستستمر غدا من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا فى النادي الأولمبي وواحة خطاب.


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