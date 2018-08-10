  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
الرئيس البرازيلي ووكيل الأزهر

رئيس البرازيل: تنتهج فكر الأزهر في المواطنة

مقابر

حقيقة فرض ضرائب على المقابر

ليفربول

بالصور.. «صلاح» يستعد لانطلاقة جديدة مع ليفربول

المواجهات في غزة

شهيدان و 170 مصابًا برصاص الاحتلال في غزة

زواج وأفراح

«زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. الدنيا أحلى

حنان ترك وحلا شيحة

«حنان ترك» تتصرف بشكل غير متوقع

ميرال اكشينار زعيمة المعارضة التركية والمرشحة الرئاسية السابقة

زعيمة المعارضة التركية: من أجل دولتنا نقف مع الحكومة

محمد رمضان

محمد رمضان عن انتقاده: القرآن اختلفوا عليه

الحضري

الانقسامات تضرب اتحاد الكرة بعد اعتزال «الحضري»

درجات الحرارة

«الأرصاد»: طقس السبت حار على معظم الأنحاء

«الأرصاد»: طقس السبت حار على معظم الأنحاء

آخر الأخبار

درجات الحرارة
درجات الحرارة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا

#

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة

#

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

#

«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة (درجات الحرارة)

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس غدًا السبت 11 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، بمختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة:

العظمى 36، والصغرى 26

الإسكندرية:

العظمى 32، والصغرى 26

 بورسعيد:

العظمى 32، والصغرى 26

 الإسماعيلية:

العظمى 36، والصغرى 24

 الفيوم:

 العظمى 37، والصغرى 25

المنيا:

العظمى 38، والصغرى 26

أسيوط:

العظمى 39، والصغرى 25

أسوان:

العظمى 44، والصغرى 29

الأقصر:

العظمى 44، والصغرى 28

الغردقة:

العظمى 38، والصغرى 28

شرم الشيخ:

العظمى 39، والصغرى 29.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
» «الأرصاد»: طقس السبت حار على معظم الأنحاء
» إنقاذ 26 سائحًا بعد غرق مركبهم
» جونيور أجاي: أعشق«الفول» و«الكشري»
» مصرع 11 حاجًا في حادث مروري بالسودان
» «الجبلاية» تعلن أماكن بيع تذاكر مباراة الزمالك والقادسية
» ردًا بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين يونانيين
» «جروس»: الفوز هدفنا.. وأطالب جماهير الزمالك بهذا الأمر
» السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان
» "الزراعة" تطرح 2775 رأسًا من أغنام وعجول الأضاحي
» «كلوب» يهاجم قائد الريال مجددًا بسبب «صلاح»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار