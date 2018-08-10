» «الأرصاد»: طقس السبت حار على معظم الأنحاء

10 أغسطس 2018 - 07:51 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس غدًا السبت 11 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، بمختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة:

العظمى 36، والصغرى 26

الإسكندرية:

العظمى 32، والصغرى 26

بورسعيد:

العظمى 32، والصغرى 26

الإسماعيلية:

العظمى 36، والصغرى 24

الفيوم:

العظمى 37، والصغرى 25

المنيا:

العظمى 38، والصغرى 26

أسيوط:

العظمى 39، والصغرى 25

أسوان:

العظمى 44، والصغرى 29

الأقصر:

العظمى 44، والصغرى 28

الغردقة:

العظمى 38، والصغرى 28

شرم الشيخ:

العظمى 39، والصغرى 29.