» جونيور أجاي: أعشق«الفول» و«الكشري»

10 أغسطس 2018 - 07:56 م

أبدى النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بشعور زملاءه معه بعد إصابته، إصابته في مباراة تاونشيب البتسواني خلال منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أجاي خلال حواره في الموقع الرسمي للأهلي: "شعرت بتجاوب وحب عند كل من حولي في الفريق وهذا ما خفف عنّي كثيرًا".

وعن موقف كوليبالي بعد إصابته بعدما قام بحمله على كتفه، قال :"قبل الإصابة كوليبالي كان يقيم معي في غرفتي، هو شخص طيب جدًا، لذلك قام بحملي على كتفي".

وتابع :"كل لاعبي الأهلي دعموني بعد الإصابة، وكانوا يحملوني أثناء السير ويقومون بإحضار الطعام لي".

أجاي تحدث عن شعوره بعد الإصابة، :"توقعت أن الإصابة ربما تصل إلى كسور في العظام ولكن بعدها اكتشفت أن الإصابة قطع في الأربطة ولا يتطلب التدخل الجراحي وفقًا لتأكيدات طبيب الأهلي".

وأكمل :"كل شيء الآن يسير على ما يرام، متفائل جدًا بالعودة سريعًا، وأخوض حاليًا تدريبات تأهيلية بصورة يومية، وقريبًا سأعود أقوى".

وانتقل أجايي للحديث عن خروجه من القائمة المحلية، قائلاً :" تحدث معي المدير الفني كارتيرون، والمدرب محمد يوسف، وكلاهما أخطرني بأنني خارج القائمة، بسبب طول مدة إصابتي، وعلى الفور اقتنعت بوجهة نظرهما ولم أمانع فيها نهائيًا، لاسيما وأنني أضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، فهذا ما تعلمته في الأهلي".

وعن منافسة الأهلي على بطولة الدوري، رد أجاي: "الموسم الحالي سيكون صعبًا للغاية، ولكن يظل الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالبطولة المحلية، ولدي ثقة كبيرة في ذلك، مهما كانت صعوبة المنافسة مع الفِرق التي دعمت صفوفها بالعديد من اللاعبين الجدد هذا الموسم، والدوري هذا الموسم سيكون قويًا وصعبًا للغاية".

وواصل:"سنتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد حتى نحقق ما نتمناه، فنحن تعلمنا في الأهلي أن نأخذ كل بطولة خطوة خطوة، وصولًا إلى التتويج بلقبها، فنحن جميعًا (عائلة الأهلي)، ولدينا هدف واحد ونقاتل لإعلاء اسم الأهلي".

وبسؤاله عن فرصة الأهلي في المنافسة الإفريقية، أجاب أجايي :"في البطولة الإفريقية لدينا طموحات، ولنا منافسون في منتهى القوة؛ مثل مازيمبي، والوداد، والترجي، والِفرق الجنوب إفريقية، ولكن في الفترة الحالية، لدينا هدف واحد هو الفوز في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات، للتخلص من سوء الحظ الذي عطّلنا في بداية منافسات المجموعة، حتى نصل إلى دور الثمانية، ونأخذ البطولة خطوة خطوة، وصولا إلى منصة التتويج".

وأكمل :"لدينا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز بدوري الأبطال هذا العام، ونمتلك جهازًا فنيًا جيدًا، وفي بطولة إفريقيا الموسم الماضي كان الأهلي قريبًا جدًا من التتويج باللقب، وخلال الموسم الحالي لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، وأصبح مركزنا أفضل في المجموعة بعد الوصول للنقطة السابعة، وهدفنا هو الفوز في جميع المباريات، حتى نصل إلى النهائي، ونتوج باللقب، وأنا على المستوى الشخصي، أثق في قدرتنا على الفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم، والعودة من جديد للمشاركة في مونديال الأندية".

ويتواجد الأهلي حاليًا في وصافة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الترجي الذي يتصدر المجموعة، في المقابل يأتي كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب في المركز الثالث والرابع برصيد ثلاث نقاط.