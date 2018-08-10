رئيس البرازيل: تنتهج فكر الأزهر في المواطنة

10 أغسطس 2018 - 08:01 م

استقبل الرئيس ميشيل تامر، رئيس جمهورية البرازيل، بمكتبه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وذلك خلال الزيارة التي يقوم الأخير للبرازيل،بدعوة من اتحاد المؤسسات الإسلامية.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون والتواصل المستقبلي بين الأزهر الشريف والمؤسسات البرازيلية، وكذلك الحديث حول المواطنة كبديل لمصطلحات الأقلية والأكثرية الذي طرحه الأزهر في مؤتمره "الحرية والمواطنة".

أكد الرئيس البرازيلي على أن بلاده تنتهج هذا الفكر ولا توجد تفرقة بين المواطنين، مشيدا برؤية الأزهر الشريف حول قضية المواطنة وأنها قضية هامة لتعاون الإنساني والعيش المشترك.

كان وكيل الأزهر الشريف قد قام بزيارة عدد من المسئولين البرازيليين "وزير التجارة والصناعة ووزير شئون الرئاسة"، وتم التباحث حول دفع التعاون المستقبلي بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء السفير علاء الدين رشدي، سفر مصر بالبرازيل، والدكتور محمد الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، والدكتور خليل كرم، رئيس الكتلة العربية بالبرلمان البرازيلي.