  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
مجلس النواب

برلمانيون عن رفع سعر «الأنسولين»: «قرار ظالم»

الزمالك

الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري والبطولة العربية

الدولار والجنيه

أسعار الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك

الرئيس البرازيلي ووكيل الأزهر

رئيس البرازيل: تنتهج فكر الأزهر في المواطنة

مقابر

حقيقة فرض ضرائب على المقابر

ليفربول

بالصور.. «صلاح» يستعد لانطلاقة جديدة مع ليفربول

المواجهات في غزة

شهيدان و 307 مصابين برصاص الاحتلال في غزة

زواج وأفراح

«زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. الدنيا أحلى

حنان ترك وحلا شيحة

«حنان ترك» تتصرف بشكل غير متوقع

ميرال اكشينار زعيمة المعارضة التركية والمرشحة الرئاسية السابقة

زعيمة المعارضة التركية: من أجل دولتنا نقف مع الحكومة

تركيا ترد على زيادة الرسوم الأمريكية على وارداتها

عرب وعالم

أردوغان وترامب
أردوغان وترامب

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

#

تطورات جديدة بشأن رسوم صادرات السكر

#

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

#

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

أمريكا

تركيا

ترامب

رسوم أمريكية

أكدت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، أن الرسوم الإضافية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت الوزارة، في بيان لها "تتوقع تركيا من سائر الدول الأعضاء أن تتقيد بالقواعد الدولية". بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضافت: "سندعم مصدري الصلب والألومنيوم في جميع المحافل الدولية". وقالت إن الولايات المتحدة ما زالت شريكا تجاريا مهما.

وأجج "ترامب" اليوم النزاع مع تركيا بفرض رسوم أعلى على واردات المعادن ليضع ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على شريك في حلف شمال الأطلسي ويعمق اضطرابات أسواق المال التركية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك، بتجاهل تقلبات سعر صرف الليرة التركية.

وقال أردوغان، إن البلاد "تتجه إلى تسجيل نمو قياسي على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تواجهها".

وأشار الرئيس التركي من مدينة بابيورت، شمال شرقي تركيا، إلى أن من يظنون أنهم "سيجعلوننا نركع عن طريق الاحتيال الاقتصادي لا يعرفوننا على الإطلاق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صلاح يتفوق على «رونالدو» و«ميسي»
» مقتل 25 مدنيًا في غارات للنظام السوري وروسيا على إدلب
» اليونان تسحب سفيرها من روسيا
» «الصحة»: وفاة سادس حاج مصري بالسعودية
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
» تركيا ترد على زيادة الرسوم الأمريكية على وارداتها
» أم تترك طفلها بعد الولادة بدورة مياه مستشفى بالفيوم
» التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر
» «الأرصاد»: طقس السبت حار على معظم الأنحاء
» إنقاذ 26 سائحًا بعد غرق مركبهم في الغردقة
» محمد رمضان عن انتقاده: القرآن اختلفوا عليه

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

نعم - 31 %
لا - 53 %
لا أهتم - 16 %
اجمالى المصوتين:510

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار