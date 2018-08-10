» التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر

10 أغسطس 2018 - 08:17 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو وكلود بويل مدرب ليستر سيتي، عن التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين التى تنطلق فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب "أولد ترافورد"، فى افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2018 – 2019.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالى:

حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: ليندلوف ، شو ، بايلى ، دارميان

الوسط: بيريرا ، بوجبا ، فريد

الهجوم: راشفورد ، ماتا ، سانشيز

فى المقابل يدخل ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: امارتى ، مورجان ، ماجواير ، تشلويل

الوسط: نديدى ، سيلفا ، ريكاردو

الهجوم: جراى ، ماديسون ، ايهاناتشو