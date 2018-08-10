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انتحار شاب بعد التعذيب داخل مصحة نفسية

قضايا وحوادث

تشريح جثمان مدمن توفى داخل مصحة لعلاج الإدمان
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الهرم

حفلة تعذيب

مصحة نفسية

أقدم شاب علي الانتحار، بعد تعرضه للاعتداء عليه بالضرب من قِبل العاملين داخل مصحة نفسية، لمدة يومين متواصلين بمنطقة الهرم بعد أن عزم علي العلاج من الإدمان.

التفاصيل التي جاءت في محضر الشرطة، وتحريات المباحث، لفتت إلى تلقى رئيس مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير، صباح الجمعة 10 أغسطس الجاري، بلاغًا من موظف يؤكد بمقتل ابنه في مصحة لعلاج الإدمان في منطقة حدائق الأهرام.

وجاء في تحريات المباحث أنه عقب مرور قرابة نصف ساعة من تلقي البلاغ، وصلت قوات الشرطة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى المصحة، وتبين من خلال التحريات والمعاينة التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المصحة مكونة من طابقين وليست مرخصة، وبداخلها 100 شخص يخضعون للعلاج من الإدمان.

وأضافت التحريات، أن القوات تحت قيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الادارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عثرت على المجني عليه جثة هامدة ومصاب بكدمات وجروح وآثار تعذيب من الضرب باستخدام عصى وأسلاك كهربائية، وجنزير، وانه تعرض للتعذيب لمدة 48 ساعة حتى فارق الحياة.

وعلى الفور، تمكنت القوات تحت قيادة المقدم محمد الشاذلي وكيل فرقة الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس المباحث، من ضبط 5 متهمين، من العاملين بالمصحة، للتحقيق معهم لاتهامهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه حتى الموت.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وتجري نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجودة في المكان، وبدأت في استجواب 5 متهمين منسوب إليهم تهمة القتل ولاتزال التحقيقات مستمرة.

يذكر أن شاب انتحر داخل مصحة لعلاج الإدمان (غير مرخصة) في منطقة حدائق الأهرام، منذ يومين، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات التي جرت آنذاك أن الشاب شنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة، واتهم والده العاملين بالمصحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنه منتحرًا.


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