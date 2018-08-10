الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري والبطولة العربية

10 أغسطس 2018 - 09:01 م

هدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالانسحاب من بطولة الدوري المصري والبطولة العربية، بسبب أزمة تذاكر مواجهة القادسية الكويتي، المقرر إقامتها غدًا السبت، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية.

وجاء تهديد رئيس الزمالك، بعد أن فوجئ قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك مع القادسية الكويتي في البطولة العربية، بطلب مسئولي الأمن، بإعادة طبع تذاكر المباراة، بسبب عدم وجود علامة مائية، على الرغم من أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لم يعترضوا عليها".

وقال رئيس الزمالك: «قمنا بإعادة طبع التذاكر مرة أخرى في مطابع بالإسكندرية، وهذا سبب إرهاق لمجلس الإدارة، حيث لم نذق طعم النوم منذ 48 ساعة».

وتابع: «ستكون لنا وقفة عقب مباراة القادسية، ولن نسمح بتكرار هذا الأمر مرة أخرى، وإذا استمر تعنت الأمن ضد الزمالك سننسحب من البطولة العربية وبطولة الدوري».