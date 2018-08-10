» «الصحة»: وفاة سادس حاج مصري بالسعودية

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة سادس حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك لحاج يدعى علي أبوزيد حجازي فرج، من محافظة الدقهلية، يبلغ من العمر 76 سنة، ويتبع حج قرعة وزارة الداخلية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاج توفي داخل الحرم المكي خلال أداء مناسك العمرة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى نقله إلى مستشفى أجياد، لافتًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مضيفًا التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


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