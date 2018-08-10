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"بديع والشاطر ودومة وأمل فتحي" في المحاكم غداً

قضايا وحوادث

محكمة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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احمد دومة

محمد بديع

خيرت الشاطر

امل فتحى

محمكة

تشهد أروقة المحاكم بمختلف المحافظات غدًا السبت، نظر العديد من القضايا المثيرة، والتي تشغل الرأي العام كثيرًا ويأتي في مقدمة تلك القضايا، محاكمة بديع والشاطر و آخرين في "أحداث الإرشاد, كما تبدأ محكمة جنح المعادى، أولى جلسات محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم, كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة  أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" , برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي, كما تنظر محكمة جنايات القاهرة،  محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل "عفروتو" .

محاكمة بديع والشاطر وآخرين في "أحداث الإرشاد"

 تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.

محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

تبدأ محكمة جنح المعادى، أولى جلسات محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

كما تواجه المتهمة اتهامات آخر ى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

محاكمة دومة  في أحداث مجلس الوزراء

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة  أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي

ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.

محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة المقطم

تشهد محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل "عفروتو" .

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي،  ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.


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