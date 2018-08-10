الكشف عن تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

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كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل جديدة في قضية دير أبو مقار، مشيرًا إلى أن النيابة أمرت بتحويل التحقيقات في مقتل الأنبا ابيفانيوس إلى نيابة الإسكندرية بدلاً من نيابة وادي النطرون.
وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، يوم الجمعة، أن النيابة قررت حجز الراهب "ب أ" مسئول الكاميرات في الدير، وحبس "م ي ش" مسئول العمال بالدير على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى تحويل الراهب المشلوح "آشعيا المقاري" لمعرفة أسباب جروح في يديه ورقبته.
ولفت إلى أن الراهب آشعيا المقاري متهم بقتل الأنبا ابيفانيوس، منوهًا بأنه نتيجة مخالفات الراهب أرسل الأنبا ابيفانيوس شكاوى إلى البابا تواضروس في 2013، وكون جبهة مضادة ضد الأنبا ابيفانيوس.


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