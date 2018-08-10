» "الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أكبر حاوية مخدرات

قامت قناة "TEN"، بعرض مقطع فيديو يكشف كيف ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حاوية بداخلها 4،600 مليون قرص مخدر.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية على متن إحدى البواخر لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانى متجهةً إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى "بضائع عامة ومستلزمات طبية"، وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة، كما أضافت التحريات اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريبيها للبلاد بطرق مختلفة.

