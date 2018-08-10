» "الداخلية" تكشف تفاصيل ضبط أكبر حاوية مخدرات

قامت قناة "TEN"، بعرض مقطع فيديو يكشف كيف ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حاوية بداخلها 4،600 مليون قرص مخدر.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية على متن إحدى البواخر لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانى متجهةً إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى "بضائع عامة ومستلزمات طبية"، وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة، كما أضافت التحريات اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريبيها للبلاد بطرق مختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية فى هذا الشأن وتم إيقاف الباخرة وضبط الحاوية وإنزالها بميناء شرق بورسعيد، وأسفرت جهود تلك اللجنة المشكلة لتفتيشها عن ضبط شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة بلغت 80 كرتونة بداخلها 4،600،000 قرص مخدر.