» مصرع 11 حاجا في حادث سير أثناء توجههم للأراضي المقدسة

لقي 11 حاجاً سودانياً مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الجمعة، إثر اصطدام حافلة تقلهم بشاحنة على طريق (الخرطوم- بورتسودان).



ووقع الحادث عند منطقة «الهودي» على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غرب مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، حيث كان الحجاج في طريقهم إلى ميناء سواكن ومنها إلى الأراضي المقدسة.

