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مصرع 11 حاجا في حادث سير أثناء توجههم للأراضي المقدسة

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الحج

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لقي 11 حاجاً سودانياً مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الجمعة، إثر اصطدام حافلة تقلهم بشاحنة على طريق (الخرطوم- بورتسودان).
ووقع الحادث عند منطقة «الهودي» على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غرب مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، حيث كان الحجاج في طريقهم إلى ميناء سواكن ومنها إلى الأراضي المقدسة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثث لذويهم، ونقل المصابين إلى مستشفى مدينة عطبرة، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

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