» هذا ما قاله صندوق النقد عن هبوط الليرة التركية

10 أغسطس 2018 - 11:33 م

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن تركيا لم تتصل بالصندوق من أجل طلب مساعدة مالية.



وأشارت المتحدثة راندا النجار، إلى أن الصندوق «لم يتلق أية إشارة من السلطات التركية وأنها تدرس طلب مساعدة مالية»، حسب «رويترز».



وأكدت النجار، أن الصندوق لن يعقب على الهبوط الحاد لليرة التركية.

