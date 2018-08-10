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هذا ما قاله صندوق النقد عن هبوط الليرة التركية

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الليرة التركية
الليرة التركية

المصريون ووكالات

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قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن تركيا لم تتصل بالصندوق من أجل طلب مساعدة مالية.
وأشارت المتحدثة راندا النجار، إلى أن الصندوق «لم يتلق أية إشارة من السلطات التركية وأنها تدرس طلب مساعدة مالية»، حسب «رويترز».
وأكدت النجار، أن الصندوق لن يعقب على الهبوط الحاد لليرة التركية.
وأضافت «صندوق النقد الدولي لا يعقب على التحركات اليومية للعملات».

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