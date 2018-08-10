شهيد ثان برصاص الاحتلال بمسيرابت العودة على حدود غزة

10 أغسطس 2018 - 11:50 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد المواطن على سعيد العالول (55 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 242 مواطنا بجروح مختلفة شرق قطاع غزة.



وأكدت وزارة الصحة على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة أن من بين الإصابات 70 بالرصاص الحي، فضلا عن إصابة 5 مسعفين وصحفيين.



وكان في وقت سابق اليوم، قد استشهد المسعف عبدالله القططي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جمعة «لغزة الحرية والحياة» على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأعلنت الصحة استشهاد المسعف المتطوع عبدالله القططي برصاص الاحتلال خلال أدائه عمله الإنساني في مسيرات العودة على حدود غزة.



وبدأ الفلسطينيون بالتوجه إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أطلقت عليها جمعة «لغزة الحرية والحياة».

