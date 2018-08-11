أردوغان: رغم الهجمات سنختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو

11 أغسطس 2018 - 01:00 ص

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو رغم الهجمات التي تتعرض لها عبر رفع أسعار صرف الدولار.



جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح طريق سريع في ولاية غوموش هانة، اليوم الجمعة.



وقال: "رغم الهجمات التي نتعرض لها برفع أسعار صرف الدولار فإن نمو الاقتصاد التركي سيتواصل، وسنختتم 2018 بنسبة قياسية في النمو".



وأضاف أنه "ليس بإمكان أحد أن يَحُول بيننا وبين أهدافنا ولن نسمح بذلك".



وأشار أنّ بلاده حققت في السنوات الـ 16 الماضية نموًا وصل إلى 3 أضعاف ونصف الضعف. وتضاعف حجم الصادرات من 36 مليار دولار إلى 163 مليار دولار قائلاً: "في تموز /يوليو الماضي وصلت صادراتنا إلى 14 مليار دولار وهو رقم قياسي في تاريخ الجمهورية".



وأوضح أن حجم نمو الاقتصاد التركي وصل عام 2017 إلى 7.4 وواصل نموه في الربع الأول من العام بنفس النسبة قائلاً: "بهذه الأرقام تأتي تركيا في المرتبة الأولى أوروبيًا في حجم النمو والثانية بين دول مجموعة العشرين".



وتابع أردوغان: "لا يمكن لمن استضافوا أعضاء منظمة غولن الإرهابية ولم يتخذوا أي خطوة حيالهم، أن يعطونا دروسًا في القانون".



وقال: "من وضعوا جانبًا المبادئ الأساسية للقانون بشأن قتلة المئات من مواطنينا بوحشية (منظمة غولن)، لا يمكنهم التحدث معنا عن الديمقراطية، ولا استخدام لغة التهديد، والابتزاز مع هذا الشعب".



وشدّد على أن حلّ القضايا يتم عبر الهدوء والمفاوضات والدبلوماسية. مضيفًا: "ما عدا ذلك فإن كل السبل ستؤدي إلى طريق مسدود".



وبخصوص عدد السياح الروس، أشار أردوغان إلى أن "هناك توافد كبير للسياح الروس على تركيا، أعتقد أن 6 ملايين سائح سيأتون منها (هذا العام). هذه العلاقات والاتصالات بيننا، تجعلنا أقوى".



وأضاف: "عائدات السياحة سجلت في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". مبينًا أن عددهم وصل إلى 18 مليون و918 ألف شخص.



ودعا أردوغان رجال الأعمال الأتراك لبناء فنادق سياحية في منطقة البحر الأسود، نظرًا لإقبال السياح الكبير لتلك المنطقة.



وأكد أردوغان أنّهم سيواصلون تقديم خدماتهم للشعب التركي، قائلاً: "كل المراتب في الدولة هي نوافذ من أجل الخدمة، نحن لم نأتِ كسادة للمجتمع بل كخدم لهم و81 مليون شخص تقع مسؤوليتهم علينا".



ودعا الرئيس التركي مواطنيه لتلقين من يحاول استهداف اقتصاد تركيا، بشراء العملة الوطنية مقابل الدولار واليورو والذهب، وقال: "يبدو أن أولئك الذين يريدوننا أن نجثوا لا يعرفون هذا الشعب جيدًا".

