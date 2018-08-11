تصريحات "جونسون" بشأن المنقبات "تحريضية"

11 أغسطس 2018 - 03:32 ص

اعتبرت منظمة حقوقية بريطانية، يوم الجمعة، تصريحات لوزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، ضد النساء المنقبات؛ بأنها "تحريضية وتعزز الانقسام".



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن "ريبيكا هيلسنراث"، المديرة التنفيذية للجنة المساواة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، قولها إن "جونسون" استخدم لغة "تهين المرأة المسلمة، وتشوه سمعتها، كما أنها ذات طابع تحريضي".



تصريحات جونسون، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأيام القليلة الماضية، وردت في مقال له نشرته صحيفة "ديلي تلغراف"، الإثنين الماضي، وصف فيها المنقبات بأنهن أشبه بـ"صناديق البريد ولصوص البنوك".



وأضافت "هيلسنراث": "الشخصيات السياسية يجب أن تكون مثالًا يحتذى به، وتدير مناقشات بطريقة مسؤولة، ولغة مثل هذه يمكن أن تعيق الحوار الهادئ".



وأمس الخميس، رحّب المجلس الإسلامي البريطاني (غير حكومي) بقرار حزب المحافظين فتح تحقيق مع جونسون على خلفية تصريحاته.



ويتوقع أن يخضع الوزير السابق لتحقيق قضائي في حال ثبت خرقه لقواعد الحزب.



وبموجب مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحزب، فإنه يتوجب على مسؤوليه وممثليه المنتخبين "أن يكونوا قدوة يحتذى بها لتشجيع وتعزيز الاحترام والتسامح"، ومنع "استخدام مواقعهم في التنمر أو الإساءة أو الإضرار أو التحرش أو التمييز غير القانوني ضد الآخرين".

