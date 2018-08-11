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تصريحات جديدة من الكنيسة بشأن مقتل "ابيفانيوس"

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تواضروس
تواضروس

المصريون ـ متابعات

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قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن التحقيقات فى حادث مقتل الأنبا ابيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، لم تنته، والجهات المعنية كالنيابة العامة، والداخلية، ستعلنان نتائج التحقيقات قريبًا.
وأوضح القمص إنجيلوس إسحاق، سكرتير البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن جهات التحقيق مازالت تمارس عملها داخل الدير، مطالبا وسائل الإعلام والمصريين بعدم التسرع وإصدار أحكام خاصة بالقضية وانتظار البيانات العامة من الجهات المعنية، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وأشارت مصادر كنسية داخل الدير، إلى أن هناك تأييدا لقرارات البابا تواضروس الأخيرة من داخل دير الأنبا مقار، والعديد من الرهبان التزموا بغلق صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة لعدم التواصل مع وسائل الإعلام، وترك الأمر للمتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأضافت أن الدير يسير بشكل طبيعى عقب الحادث، خاصة فى أيام صوم السيدة العذراء، وأن الدير لغى الزيارة منذ الحادث حتى الآن، ومنع حتى زيارة أسر الرهبان لهم، مؤكدة أن هناك بعض الإجراءات العقابية لتقويم بعض الرهبان ولكن عقب الانتهاء من التحقيقات فى الحادث، خاصة أنها تتعلق ببعض المخالفات القديمة، والتى عرض بها الرهبان تقريرا للبابا تواضروس الثانى، لاتخاذ قرار بها فى الفترة المقبلة.

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