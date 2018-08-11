مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار في كندا

وقال مارتين غوديه المتحدث باسم شرطة فردريكتون خلال مؤتمر صحفي إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 48 عاما ويقيم في المدينة، رافضا الإدلاء بأي تفصيل بشأن الدوافع المحتملة لإطلاق النار وذلك كون التحقيق لا يزال جاريا.



وأوضح المتحدث أن المشتبه به اعتقل في شقته بعيد اطلاق النار، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة هرعوا إلى مبنى صغير في حي سكني في شمال المدينة بعد تلقيهم نداء استغاثة قرابة الساعة السابعة والدقيقة العاشرة صباحا (10،10 ت غ).