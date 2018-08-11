أديب يكشف علاقة "مرسي" بخلع حجاب حلا شيحة

11 أغسطس 2018 - 05:23 ص

سخر الإعلامي عمرو أديب من الرسالة التي وجهتها خديجة - نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر - للفنانة حلا شيحة بعد عودتها للمجال الفني ، مؤكدًا أن الحديث عن الرئيس الأسبق "مرسي" أهم بالنسبة للجماعة من مسألة حلا شيحة .



وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "وهو بنت خيرت الشاطر سابت الدنيا كلها وقررت التفرغ لواقعه خلع حلا شيحة للحجاب؟ هو مش فيه مرسي عايزين نرجعه ؟ وفيه بابا عايزين نشوف أحكام الإعدام اللى عليه؟ وفيه حال الأخوات اللي إجوازهم وعيالهم في السجن؟ .. موضوع غريب جدا يا سيدتى العزيزة" حسب تعبيره.

