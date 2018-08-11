معلومات لا تعرفها عن زوج حلا شيحة .. ومفاجأة عجيبة عنهما

11 أغسطس 2018 - 06:43 ص

عاد اسم الفنانة حلا شيحة يتردد بقوة في وسائل الإعلام بعد إعلان عودتها للفن من جديد ، وهو ما طرح اسم زوجها وموقفه من عودتها للفن مرة أخرى .



وفيما يلي بعض المعلومات غير المعروفة عن زوج حلا شيحة :



1. اسمه يوسف هاريسون ، وهو من أصل كندي إيطالي مختلط



2. عاش غالبية عمره في الإسكندرية ولذلك يتحدث اللهجة المصرية بشكل جيد



3. درس يوسف بإحدى المدارس الأمريكية في مصر ، وكان ينوي مغادرة أم الدنيا بعد إنهاء دراسته لكنه ظل يعيش بها نظرًا لحبه لأهلها .



4 . قال إنه عاش حياة الطيش والشباب وكان يفعل كل ما يعجبه دون الاكتراث لأية قواعد أو شرائع ، حتى بدأ رحلة التعرف على الإسلام .



5 . كان في رحلة إلى نويبع وهناك رأى البحر وتذكر قصة سيدنا موسى وانشقاق البحر أمامه وهو ما دعاه للتأمل في حياته والمصير الذي سيؤول إليه وبالتالي قرر تغيير النمط الذي يعيش به .



6. سافر إلى انجلترا وهناك بدأ يقرأ عن الإسلام وعن تفسير القرآن حتى اقتنع وقرر إشهار إسلامه .



7. كان يوسف صديقًا لزوجته حلا شيحة قبل إشهار إسلامه ، لكن هموم الحياة جعلت كل منهما يذهب في طريق ، ثم تواصل معها بعد إسلامه وكانت في ذلك الوقت اعتزلت وارتدت الحجاب ، لكن علاقتهما انقطعت لمدة 5 سنوات ، وفي عام 2006 التقى يوسف وحلا بوساطة من والدته التي أخبرته أنها ارتدت النقاب ومن وقتها تزوجا .



8. لديهما 4 أبناء وهم هنا وخديجة وأحمد وعائشة



9. بكى بكاءً شديدًا عقب علمه بخلع زوجته للنقاب وعودتها إلى الفن وقال إنها تهدم كل شيء "حسب شهادة لداعية سلفي مقرب منه"



