صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

11 أغسطس 2018 - 07:19 ص

كشف النجم المصري محمد صلاح - المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي - عن الكتاب الذي يقرأه هذه الأيام ، بعد أسابيع من قراءة كتاب "فن اللا مبالاة" الذي حقق نسب قراءة قياسية بعد حديث "صلاح" عنه .



ويقرأ صلاح هذه الأيام كتاب "الملك الذهبي" الذي ألفه خبير الآثار زاهي حواس حول قصة حياة "توت عنخ آمون" .



وصدر الكتاب المذكور عام 2006 عن الدار المصرية اللبنانية وهو يتحدث عن أسرار حياة توت عنخ آمون الذي حكم مصر في سن صغيرة ، كما يحوي صورًا لمقتنيات بمقبرته لم يرها الكثيرون ، كما يتعرض الكتاب للأسباب التي جعلت اللصوص لا يصلون لمقبرة هذا الملك رغم وفاته من آلاف السنين.





