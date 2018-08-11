تعليق جرىء من البدرى فرغلى على أطفال التهريب

11 أغسطس 2018 - 09:13 ص

استنكر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ما وصفه بالهجمة الشرسة من الإعلام على محافظة بورسعيد بسبب أطفال التهريب، ووصمها بالتهريب، قائلا: "إن أزمة بورسعيد أنها لا تجد من يُدافع عنها، مشددًا على أن المنطقة الحرة ببورسعيد مهددة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فرغلي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما يتم تهريبه عن طريق الإسكندرية، يعادل ما يتم تهريبه عن طريق بورسعيد 100 مرة، مشددًا على أن بورسعيد تستورد 1% فقط، معقبًا: "النسبة دي هى اللى بتهدد الاقتصاد المصري؟، وبورسعيد شماعة تعلق عليه كل الأخطاء، بينما جميع الموانئ المصرية يوجد بها تهريب".

وطالب، بعقد مؤتمر اقتصادي مصغر لجميع أطراف بورسعيد؛ لتقديم ورقة إنقاذ من أبناء المحافظة لحل أزمة بورسعيد، مشددًا على أن أزمة بورسعيد لن تُحل بالقرارات، مضيفا: "هناك مؤامرة تُحاك ضد بورسعيد".