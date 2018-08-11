شاهد.. الأمن يعترض سفينة تحمل مخدرات في قناة السويس

11 أغسطس 2018 - 09:30 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إيقاف سفينة بقناة السويس كانت تحمل 4 ملايين و600 ألف قرص مخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته عقب العملية، التي وصفتها بـ"الضربة الأمنية الناجحة ضد تجار ومهربي المواد المخدرة"، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية على متن إحدى البواخر لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانئ متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندي بضائع عامة ومستلزمات طبية".

وأشار البيان إلى أن "تلك الحاوية تحتوي على خلاف الحقيقة شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة"، كما أكدت التحريات "اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريبها للبلاد بطرق مختلفة".

وتابعت الداخلية أنه "عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية في هذا الشأن وتم إيقاف الباخرة وضبط الحاوية وإنزالها بميناء شرق بورسعيد، وأسفرت جهود تلك اللجنة المشكلة لتفتيشها عن ضبط شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة بلغت 80 كرتونة بداخلها 4600000 قرص مخدر.

ولفت البيان إلى أن هذه جاءت "تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية الذي شدد خلالها على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة بكافة الموانئ والمنافذ وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة أعمال جلب وتهريب المواد المخدرة، للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة الأقراص المخدرة لما لها من مردود وآثار سلبية على الفرد والمجتمع".

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