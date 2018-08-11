  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد..أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

الحمض النووي ينبأ بعدد أطفالك

قبائل عربية تلجأ للحمض النووي ..لهذا السبب!

لوكا مودريتش

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

ميريام فارس

ميريام فارس تصدر بيانًا لكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

حلا شيحة

والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

صلاح

صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

انفجار طائرة سرقها موظف من مطار أمريكي

الصفحة الأخيرة

سقوط طائرة - أرشيفية
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

نجاة نائب رئيس أفغانستان من محاولة اغتيال

#

قس أمريكي يطلب من أتباعه التبرع بالمال لشراء طائرة خاصة رابعة

#

ضبط أمريكي حاول تهريب خمور بـ20 ألف جنيه

#

إحباط تهريب أدوية بمطار القاهرة

حادثة غريبة شهدتها الولايات المتحدة، حيث أوقفت السلطات في مطار سياتل-تاكوما الدولي حركة الملاحة بعد أن أقلع موظف بشركة طيران بإحدى طائرات الركاب دون إذن مسبق.

وأوضحت السلطات أن "موظف بشركة طيران أقلع بطائرة دون ركابها دون إذن مسبق".

وتحطمت الطائرة لاحقا إثر سقوطها في المياه.

ولم تعرف بعد هوية قائد الطائرة أو مصيره.

وقال مكتب قائد الشرطة في بيرس كاونتي إن الحادث "ليس عملا إرهابيا" موضحا أن قائد الطائرة من سكان المقاطعة ويبلغ من العمر 29 عاما.

ووفقا لصحيفة سياتل تايمز المحلية، حاول مراقب حركة الملاحة إقناع قائد الطائرة بالهبوط وهو يخاطبه باسمه الأول.

والطائرة التي تحطمت من طراز "هورايزن اير كيو400" حسبما أعلنت شركة طيران الاسكا ايرلاينز شريك الشركة المصنعة.

وطائرة كيو400 تعمل بمحركين مزودة ويمكنها حمل 78 راكبا.

وتداول مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطائرة أثناء تحليقها فوق المنطقة بطريقة مضطربة.

وتحطمت الطائرة إلى الجنوب من جزيرة كيترون بالقرب من منشأة عسكرية، وسمع التسجيل الصوتي لقائد الطائرة وهو يتحدث عن كمية الوقود المتبقي في الطائرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام
» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية
» شاهد.. مواقف طريفة لبعض الأفيال الصغيرة
» خطة للتعامل مع 13 نوعا من المخاطر في الحج
» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد
» بالفيديو.. إف 15 تطارد طائرة مختطفة
» انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار