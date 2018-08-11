» انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

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وقع في الساعات الماضية انفجار في مصنع للمعدات العسكرية في سالزبري ببريطانيا ما أدى إلى سقوط قتيل.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية وقائع الحدث لافتة إلى أن الانفجار وقع في مصنع لشركة تشيمرينج كاونترميجرز وأسفر عن إصابة شخص نُقل إلى المستشفى.

ويقع المصنع على بعد بضعة كيلومترات من مختبر بورتون داون التابع لوزارة الدفاع والذي قام بالتحقيق في هجمات التسميم في المنطقة.

وتم إطفاء الحريق واحتواء الحادث، وبدأت الشرطة ومسئولو الصحة والسلامة العامة التحقيق في الحادثة.

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