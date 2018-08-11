قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

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ريال مدريد

مونديال

سيرجيو راموس

منتخب كرواتيا

لوكا مودريتش

استقر اللاعب لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا المحترف بين صفوف ريال مدريد الإسباني علي البقاء في النادي الملكي بعد تعديل راتبه ومساواته بقائد الفريق سيرجيو راموس.

وقالت وسائل إعلام إسبانية أن مودريتش انضم الأربعاء إلى زملائه الآخرين الذين تأخروا في معاودة تمارينهم مع ريال بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في مونديال روسيا 2018، حيث وصلت كرواتيا إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل أن تخسر أمام فرنسا 2-4.

وفي وقت أعلن ريال أن مودريتش الذي اختير أفضل لاعب في مونديال 2018، عاود تمارينه مع الفريق بشكل طبيعي، كتبت صحيفة "أس" أن "الكرواتي... تلقى عرضا ماليا هاما من إنتر ميلان الإيطالي ويعتزم ترك مدريد".

لكن الصحيفة أشارت الى أن مورديتش "يريد أولا التحدث الى إداريي النادي من أجل معرفة وضعه".

ومن جهتها، أشارت الصحيفة المدريدية الأخرى "ماركا" إلى أن مودريتش "سيواصل مشواره مع النادي ويهدف الأخير إلى زيادة راتب اللاعب لأنه لا يعكس حاليا قيمته مقارنة مع أدائه".

لكن الصحيفتين خرجتا الجمعة بالمعلومات ذاتها وهي أن ريال مدد عقد الكرواتي البالغ 33 عاما بعد تعديل راتبه الذي "أصبح موازيا لراتب القائد سيرخيو راموس "11 مليون يورو الموسم الماضي" ومباشرة خلف ما يحصل عليه الويلزي "جاريث بايل" بحسب ما كشفت "ماركا".

أما صحيفة "أس" التي ذكرت سابقا أن إنتر ميلان قدم عرضا من ذهب لمودريتش يقضي بتوقيعه عقدا لسبعة أعوام، أربعة معه في الدوري الإيطالي وثلاثة مع توأمه الصيني جيانسو سونينج، فأكدت الجمعة أن "لوكا مودريتش اتخذ قراره: سيبقى في ريال مدريد" بعد مشاورة محيطه وعائلته، ذاكرة كإثبات أن الكرواتي نشر بعد تمارين الجمعة في حسابه على تويتر "عدنا إلى العمل".

وبقي ريال حتى مساء الجمعة متكتما حيال مسألة الكرواتي الذي حدد موعدا للقاء رئيس النادي فلورنتينو بيريز.


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