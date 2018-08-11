  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد..أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

الحمض النووي ينبأ بعدد أطفالك

قبائل عربية تلجأ للحمض النووي ..لهذا السبب!

لوكا مودريتش

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

ميريام فارس

ميريام فارس تصدر بيانًا لكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

حلا شيحة

والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

صلاح

صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

بتكلفة 20 مليون جنيه.. فتح طرق داخلية جديدة لتيسير الحركة المرورية بالغردقة

قبلي وبحري

صورة الطرق
صورة الطرق

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

5 ملايين و600 ألف جنيه لرصف شوارع المحلة الكبرى

#

الزمالك ينهي تعاقده مع لاعب الأهلي السابق

#

المترو لسكان المرج: "5 شهور وهترتاحوا"

#

براءة الفنانة نرمين الفقى من تهمة النصب

تيسيرًا للحركة المرورية بمدينة الغردقة، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة تخطط محافظة البحر الأحمر حيث يقوم جهاز التعمير بالمحافظة بإنشاء محاور جديدة بالغردقة لتخفيف الكثافة المرورية لطريق الحجاز بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه، نظرًا لضغط الزيادة المرورية للسيارات بالطريق باعتباره أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة ليأتي ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة .

وأكدت اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن أعمال الرصف في الطريق المؤدى من النجدة وربطه بمساكن الروضة وطريق الحجاز والطريق الدائري الأوسط ومساكن اإسكان الاجتماعى أن هذه المحاور الجديدة تهدف إلى استخدام المساحات الخارجية للمدينة والتى ستوفر للأهالى الوقت من خلال تجنب الازدحام بطريق النصر وأيضا المسافات مشددا على القائمين بالأعمال الاستمرار فى استكمال الأعمال النهائية لهذه المحاور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام
» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية
» شاهد.. مواقف طريفة لبعض الأفيال الصغيرة
» خطة للتعامل مع 13 نوعا من المخاطر في الحج
» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد
» بالفيديو.. إف 15 تطارد طائرة مختطفة
» انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار