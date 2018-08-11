بتكلفة 20 مليون جنيه.. فتح طرق داخلية جديدة لتيسير الحركة المرورية بالغردقة

11 أغسطس 2018 - 09:45 ص

تيسيرًا للحركة المرورية بمدينة الغردقة، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة تخطط محافظة البحر الأحمر حيث يقوم جهاز التعمير بالمحافظة بإنشاء محاور جديدة بالغردقة لتخفيف الكثافة المرورية لطريق الحجاز بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه، نظرًا لضغط الزيادة المرورية للسيارات بالطريق باعتباره أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة ليأتي ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة .

وأكدت اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن أعمال الرصف في الطريق المؤدى من النجدة وربطه بمساكن الروضة وطريق الحجاز والطريق الدائري الأوسط ومساكن اإسكان الاجتماعى أن هذه المحاور الجديدة تهدف إلى استخدام المساحات الخارجية للمدينة والتى ستوفر للأهالى الوقت من خلال تجنب الازدحام بطريق النصر وأيضا المسافات مشددا على القائمين بالأعمال الاستمرار فى استكمال الأعمال النهائية لهذه المحاور.